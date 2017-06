Mario x Lapins Crétins se présente officiellement

C'était le secret le moins bien gardé de cet E3 2017 et comme prévu,a été officialisé à l'occasion de la conférence Ubisoft avec un Miyamoto sur scène, un créateur des Lapins tout ému et enfin une présentation concrète du projet.On aura donc bien affaire à du tactical-RPG avec déplacement libres façon XCOM, incluant huit persos jouables, 150 armes différentes, des tonnes de compétences et un univers blindé d'hommage au Royaume Champignon.Sortie prévue le 29 août sur Switch.