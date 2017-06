The Evil Within 2 : une petite vidéo de gameplay

En plus du trailer d'annonce,s'offre une petite vidéo de gameplay pour le moment en qualité moindre puisque cette dernière a directement été uploadé depuis le site Amazon.Une suite toujours signée par Shinji Mikami et son studio Tango Gameworks, attendue pour le 13 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.