Dragon Ball FighterZ : nouvelle vidéo de gameplay

Bandai Namco accompagne le récent trailer deavec une vidéo de gameplay illustrant un combat complet en 3V3 et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça donne furieusement envie et qu'on souhaite maintenant que le roster soit à la hauteur, et que Arc System Works prenne tout son temps pour ne pas louper sa copie.Attendu pour début 2018 sur PC, PS4 & One.