SW Battlefront 2 : le cas des micro-paiements

DICE précise ses plans sur le modèle économique deet si toutes les extensions seront bien gratuites (comme), incluant donc maps/modes/persos/armes, le jeu n'échappera évidemment pas aux désormais classiques micro-transactions.S'entretenant avec GameSpot, Niklas Fegraeus indique qu'il n'y aura pas de choses exclusives à acheter avec votre carte-bleue, et que tout pourra être débloqué manuellement avec un peu de temps et de talent. D'ailleurs, la plupart des choses devraient concerner de faibles bonus et surtout des skins puisqu'on nous assure qu'il n'y aura surtout pas de « Pay to Win » qui pourrait privilégier les plus bourgeois. C'est noté.sortira le 17 novembre sur PC/PS4/One, avec une bêta préalable mais non datée, sachant en plus que ceux qui précommanderont le jeu bénéficieront d'un accès anticipé de quelques jours. Enfin, la première extension sur le thème du filmarrivera en décembre avec deux persos (Finn et Phasma) et deux maps dont une spatiale.