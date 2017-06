The Evil Within 2 : trailer et date de sortie

Là encore, les leaks ont parlé suffisamment pour casser la surprise :est une réalité et sortira le 13 octobre prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, soit en plein milieu des embouteillages de fin d'année ce qui on l'espère leur réussira mieux que pourToujours signé Shinji Mikami, cette suite reprendra le même héros, qui tentera de sauver sa fille en s'alliant malgré lui à l'organisation Mobius qui va le plonger dans un monde où règne les ténèbres.UP :La version longue avec un peu de gameplay.