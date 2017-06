Dishonored 2 : une extension stand-alone

Petite surprise durant la courte conférence Bethesda : à l'instar de Wolfenstein avec « The Old Blood », Dishonored 2 aura également droit à son extension 100 % stand-alone (et même prévu en boîte) avec, mettant en scène un nouvel assassin, l'occasion de revoir en passant le système de corps-à-corps.Prévu le 15 septembre sur PC, PS4 & One.