VR : Doom et Fallout 4 au rapport [UP]

Comme teasé l'année dernière, Bethesda se lance à son tour dans la VR avec des adaptations de(avec un gameplay forcément plus lent) et, tous deux étant pour l'heure dédié exclusivement au HTC Vive.Les projets VR n'étant finalement pas pour tout de suite sur Xbox One X, l'éditeur n'a donc point évoqué ce sujet durant sa conférence.UP :sortira aussi sur le PS VR.