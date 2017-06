E3 2017 : conférence Bethesda à 06h00 E3 2017 : conférence Bethesda à 06h00

Le troisième représentant des conférences pour cet E3 2017 sera Bethesda Softworks qui débutera son show à 06h00 du matin (idéal pour les lèves-tôt). Y sont attendus des titres comme The Evil Within 2, le prochain Wolfenstein et pourquoi pas l'une des fameuses nouvelles IP secrètes du groupe.



Tout pourra être suivi avec le Live suivant :