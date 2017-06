Ori and the Will of the Wisps confirmé

L'une des plus belles surprises de Microsoft sur cette génération connaîtra bien une suite, en rumeur depuis un an d'ailleurs, avec, toujours aussi beau et toujours doté d'une superbe ambiance.Pas de date malheureusement et une sortie évidemment prévue sur PC et Xbox One, avec toujours de la 4K sur Xbox One X.