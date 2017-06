Kingdom Hearts III : enfin un nouveau trailer

On ne pensait plus le revoir avant un bon moment vu l'estimation de la date de sortie par Square Enix (« avant 2020 ») maisnous a donc fait un retour surprise avec un joli trailer inédit montrant le Mont Olympe, une réunion entre trois méchants de Disney, plein de magies et compétences, un boss et enfin une petite cinématique.Et si ce n'est pas suffisant, l'éditeur donne rendez-vous le 15 juillet pour le D23 Expo avec un autre nouveau trailer qui illustrera un monde inédit.