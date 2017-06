Après Brothers, place à A Way Out

Electronic Arts et Hazelight (formé par l'équipe derrière) ont comme prévu annoncé une nouvelle licence, à savoir, un titre qui a su attiser la curiosité dès sa première présentation par son pari du jeu 100 % coopération (splitté ou online) où l'on suivra l'histoire de deux frères en fuite après l'évasion d'une prison.Du Uncharted en coop avec plus de scénario résumeront certains, ce qui n'est pas une insulte et on attend ça pour début 2018 sur PC, PS4 & One.