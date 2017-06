NFS PayBack : première vidéo de gameplay

La conférence Electronic Arts a permis de dévoiler la première vidéo de gameplay dequi, il faut l'avouer, envoie toujours du très lourd sur le plan technique.Pour l'heure, la seule chose proposée est un aperçu de la campagne solo qui sera apparemment plus scénarisée que jamais, avec son lot de scripts pour la mise en scène, et de takedowns qui viennent nous rappeler qu'il faut bien passer à autre chose après la mort de Burnout.Prévu le 10 novembre sur PC, PS4 & One.