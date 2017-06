Dragon Quest XI : une nouvelle présentation vidéo

Square Enix a tenu un nouveau Live suravec un nouvel aperçu vidéo aussi bien pour la version PlayStation 4 que celle dédiée à la Nintendo 3DS, les deux étant toujours attendues pour le 29 juillet au Japon (pas de date pour l'Europe, ni pour la version Switch).Donc coté PS4, on abordera le cas des quêtes du Royaume de Delcadar pendant que sur 3DS, on montrera les différences entre le rendu 2D et 3D dans la phase d'introduction.Enfin, le mode difficile (« Restricted Play », accessible n'importe quand dans les options) est de nouveau abordé : si on savait qu'on ne pourrait plus acheter quoi que ce soit dans les magasins, on apprend maintenant qu'il sera également impossible de fuir un combat.