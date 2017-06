Bloodstained : trailer E3 + vidéos de gameplay

505 Games profite également de cette période pré-E3 pour mettre en avant, ce dernier ayant enfin droit à du gameplay concret sachant qu'il reste encore plus ou moins un an de travail, le titre n'étant pas attendu avant 2018 sur PC, PS4, One, Switch et PS Vita.Une rapide présentation et cinq vidéos (sans musique) pour cette suite spirituelle dedu même producteur, accompagné de Michiru Yamane à la musique (ayant déjà bossé sur la série précitée) et coté doublage David Hayter qu'on ne présente plus ainsi que Robbie Belgrade (chargé à l'époque de la voix d'Alucard).