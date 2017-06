Date et trailer E3 pour Kingdom Come : Deliverance

Attendu de longue date,passe une nouvelle étape dans sa communication avec enfin une date de sortie claire et définitive : le 13 février 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.On parle ici d'un RPG médiéval-fantastique créé par les tchèques de Warhorse Studios, fondé par les anciens de la série(les deux premiers épisodes) puis rejoint par quelques piliers d'ou encore. Au programme : environ 80 quêtes (principales et secondaires), un système de combat poussé, des musiques orchestrales et plus de trois heures de cinématiques.En voici le trailer E3.