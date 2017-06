Sonic Mania montre son trailer E3

En attendant d'en découvrir davantage sur, le titre ayant assuré sa présence à l'E3 2017, voici un nouveau trailer de, le plat d'entrée sauce old-school qui gardera exactement la même formule et le feeling de l'époque, avec en persos jouables le trio de base : Sonic, Tails et Knuckles.Lancement attendu pour le 15 août en dématérialisé sur PC, PS4, One et Switch, pour 20€ dans tous les cas, ou 90€ pour les plus fans qui veulent le collector (code de téléchargement à l'intérieur).UP :Une vidéo de gameplay sur Chemical Plant Zone.