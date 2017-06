L'Ombre de la Guerre : nouveau trailer

Warner Bros nous offre un nouveau trailer pouravec une envie d'en dévoiler un peu plus sur le scénario de cette suite, mettant toujours en avant Talion face aux forces de Sauron, mais avec tout un tas de nouveaux persos, alliés comme ennemis.Récemment reporté,sortira en octobre sur PC (Steam & Windows Store), PlayStation 4 (+ Pro) et Xbox One (+ Scorpio).