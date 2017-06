Petite news pour signaler que la version F2P deest à présent disponible sur PlayStation 4 et PS Vita. Contrairement à l'édition payante, point de mode histoire ici mais uniquement les missions classiques du centre de commandement, et tout un tas d'astuces à micro-paiements (jauge d'endurance par session, stockage d'objets plus grand…).Notez néanmoins que tous les joueurs (version payante ou F2P) pourront jouer ensemble sans restriction.