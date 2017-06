Devolver dévoile The Swords of Ditto

Se préparant comme d'autres à sa conférence E3 (lundi matin à 07h00), Devolver Digital annonce à l'avance, un action-RPG tout en 2D pondu par l'équipe de One Bit Beyond et d'ores et déjà attendu pour début 2018 sur PC et PlayStation 4.Quelques images et un trailer sont disponibles pour ce titre qui se rapprochera sur certains aspects d'un rogue-like où un ou deux joueurs en coopération (en local) arpenteront le royaume avec le risque constant d'une mort certaine. Mais rien n'est jamais perdu et certains des acquis seront transmis au héros suivant, en rajoutant que l'on pourra ensuite aller récupérer le matos sur le cadavre de votre ancien perso.