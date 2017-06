Sans surprise, Battleborn passe F2P

Incarnant un échec total pour Gearbox sur le plan commercial, mais également sur la majorité des retours critiques,va tenter le tout pour le tout en misant sur une dernière carte évidente : la voie du F2P.Et c'est d'ailleurs dès à présent disponible sur PC et Xbox One (prévu le 13 juin sur PS4) où on laissera ici de coté le mode histoire pour un accès 100 % libre et sans restriction aux quatre modes multi, en rajoutant qu'un cinquième arrivera le 22 juin. Sur la trentaine de héros, on partira désormais sur une liste de six avec une rotation de l'ensemble chaque semaine : si vous avez trouvé votre élu et que vous souhaitez le garder pour toujours, il faudra donc l'acheter, soit avec la monnaie in-game, soit avec votre carte bleue. Bien sûr, les micro-paiements concerneront également les éléments de personnalisation.