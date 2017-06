Une première vidéo pour Attack on Titan 2

Contrairement à Koei Tecmo qui a fait l'erreur de sortir sa propre adaptation pendant le creux de la vague, Spike Chunsoft préfère lui suivre la diffusion de l'anime pour rester dans un certain hype, ce qui leur a réussi avec le premierqui a tout de même tapé à plus de 400.000 ventes au Japon sur 3DS.De fait, l'éditeur préfère éviter la prise de risque en restant sur le même support pour sa suite,, qui comme le montre cette première vidéo suivra le déroulement de la Saison 2, ajoutant un système de défense (construction de murs) et un mode bonus pour partir vers la boucherie en coopération à quatre joueurs.