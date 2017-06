Hellblade : une annonce ce mardi Hellblade : une annonce ce mardi

On ne peut pas dire que la communication de Hellblade fut soutenue depuis son annonce (sauf via quelques carnets de développeurs) mais Ninja Theory devrait enfin passer la seconde en cette période pré-E3 avec la promesse d'une annonce demain.



Le jeu n'étant officialisé que sur PC & PS4, il peut donc soit s'agir d'une éventuelle version One, soit tout simplement de la date de sortie définitive.