FIFA 18 : premier teaser, date de sortie et partenariat marketing avec Sony [UP]

Pas besoin d'attendre samedi pour débuter la grosse campagne marketing de, ce nouveau cru s'offrant de suite un premier trailer et une date de sortie : le 29 septembre 2017.On retiendra pour le moment que Cristiano Ronaldo sera la star mise en avant pour cet épisode, et que Sony s'octroie (comme on le pensait) le partenariat promotionnel, soit un joli retournement de situation quand on sait que la franchise a depuis quelques années œuvré main dans la main avec Microsoft.Conséquence : les persos de « légende » intégreront donc le mode Ultimate Team sur PS4, sans que l'on sache si ce sera une exclusivité à la machine.Electronic Arts précise que l'utilisation du moteur Frostbite et le nouveau mode Histoire (Journey Returns) ne seront disponibles que sur PC, PS4 & One. En bref, une autre manière de dire que tout cela ne sera pas dans la version Switch.