Rocket League : la MAJ pour les deux ans

Succès indéniable dans le secteur indépendant avec 11 millions de ventes (donc sans compter l'offre PS Plus),fêtera ses deux ans le mois prochain.Le développeur Psyonix compte d'ailleurs marquer le coup avec une grosse MAJ pour le 5 juillet, qui va apporter moult choses à découvrir ci-dessous et dans le trailer qui va avec :- Une nouvelle arène- Customisation de l'effet quand on marque- Customisation du son de nos moteurs- Nouveaux éléments de personnalisation- 18 nouvelles musiques- Lancement de la Saison 5 (compétition)- Nouveaux succès et trophées- Deux nouvelles voitures (*)(*) Seules les véhicules sont payants (2€ pièce).