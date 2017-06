Dragon Quest XI : six vidéos de gameplay

Le site V-Jump nous propose pas moins de six petites vidéos de gameplay pour, à raison de trois pour la PS4, et les trois autres pour la 3DS.De quoi permettre de patienter un peu plus jusqu'au lancement japonais prévu le 29 juillet, et d'autant plus si vous ne comprenez pas la langue locale, aucune date n'ayant encore été annoncée pour l'occident.