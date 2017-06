Arms : deux petites pubs FR

Plus que deux semaines avant le lancement mondial desur Nintendo Switch, la nouvelle IP first-party qui s'illustre très rapidement aujourd'hui via deux publicités à destination du marché FR.Les plus impatients ont rendez-vous ce week-end pour la deuxième et dernière phase de stress-tests aux horaires indiquées ci-dessous, à la fois pour samedi et dimanche.- de 02h00 à 03h00- de 14h00 à 15h00- de 20h00 à 21h00