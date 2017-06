Iron Galaxy : après Killer Instinct, voici Extinction

semble tirer sa révérence après tout de même près de quatre ans de carrière, son développeur Iron Galaxy annonçant un nouveau projet, édité par Maximum Games et se nommant simplementLe premier trailer essentiellement CG (un peu de gameplay teasé à la fin) ne laisse aucun doute sur l'hommage/plagiat à, surtout vu le scénario qui nous conte la destinée des humains en proie à l'arrivée de ces colosses, qui devront évidemment être combattu par quelques héros du moment dont vous faîtes partie.Le développeur, qui dévoilera son produit plus en détail lors de cet E3, promet un contenu décent avec une campagne solo (avec équipement à débloquer, arbres de compétences, missions annexes…) et du multi réparti entre un mode Horde, et un autre à scoring.