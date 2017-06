Everybody's Golf se dévoile sur smartphone

Nous étions au courant depuis quelques mois : après une époque à simplement tâter le terrain, Sony fera comme Nintendo, à savoir vraiment inclure l'univers smartphones/tablettes dans sa stratégie avec de multiples jeux essentiellement F2P mais à micro-paiements.ForwardWorks, une filiale 100 % dédiée à tout cela, a d'ailleurs ouvert ses portes entre temps avec pour but de lâcher environ cinq jeux au Japon d'ici mars 2018, sans qu'on ne connaisse encore les plans pour l'occident.Le premier du lot sera, dont les pré-inscriptions viennent d'ouvrir sur l'archipel accompagnée d'une campagne marketing sur les réseaux sociaux : plus il y aura de joueurs enregistrés avant la sortie, plus vous aurez de bonus Day One sans mettre la main à la poche.Un petit trailer vient d'ailleurs de tomber, l'occasion de rappeler aux fans de la franchise que l'épisode PS4 est toujours attendu pour le 30 août (mondialement) pour 39,99€.