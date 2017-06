Elex : trailer CG et date de sortie

S'il n'a pas les épaules des plus grands, le futurcontinue tout de même d'attirer l'attention de quelques amateurs de RPG occidentaux, l'équipe derrière étant Piranha Bytes, la même que pour la trilogie(et les anciens).On retrouvera d'ailleurs le même style de progression, à savoir un mode ouvert scindé en plusieurs parties distinctes, à ceci près que le contexte est beaucoup plus exotique puisque mêlant le post-apocalyptique, la SF et l'heroic-fantasy, tout cela grâce à une source de magie exploitée de diverses façons. D'ailleurs, n'étant plus cantonné aux armures classiques et à l'équipement de la piraterie, le héros se verra doter d'un jet-pack lui permettant de jouer sur l'exploration un peu plus verticale.Outre ce trailer CG, on nous annonce un lancement pour le 17 octobre sur PC/PS4/One, avec une édition collector incluant quelques bnus comme un artbook, une OST, une figurine et deux amulettes.