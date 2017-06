Nippon Ichi Software lâche le premier trailer de, suite de sa petite surprise au succès (de niche) qui sortira le 24 août au Japon sur PS4 et PS Vita, puis d'ici la fin d'année en occident avec une version PC en prime.Coté arguments : deux héroïnes au lieu d'une, une zone de jeu deux fois plus grande que dans le premier, davantage d'exploration, et toujours ce besoin de fuir face aux esprits qui ne vous veulent pas du bien.