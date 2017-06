Sakuna : Of Rice and Ruin confirmé en occident

Dévoilé au Japon l'année dernière à l'occasion de l'event « Comic Market 90 »,assure déjà sa future sortie en occident par l'intermédiaire de XSEED qui annonce un lancement aux USA pour 2018 sur PC et PlayStation 4.Un titre qui fait le pari de mixer jeu d'action en scrolling horizontal… et activités à la ferme. Il faut de tout, et on en verra davantage lors du prochain E3 (une bonne chose vu que la dernière vidéo en date, ci-dessous, a déjà quelques mois).