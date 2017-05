C'est dans trois semaines, le 20 juin plus exactement, que sortirasur PlayStation 4 et PC, seconde extension pour ce MMORPG à succès après son retour en grâce.De nouvelles vidéos sont lâchées pour patienter avec tout d'abord un tour d'horizon du nouveau territoire, suivi d'un rapide aperçu d'un des donjons et surtout les deux classes supplémentaires, à savoir le Samurai et le Mage Rouge.