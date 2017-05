E3 2017 : Hunt Showdown prend RDV

On savait déjà que le retour aux jeux chez Crytek (après une longue période de restructuration) se ferait avec, déjà teasé avec la vidéo ci-dessous, et dont on nous assure maintenant la première présentation pendant la période E3 2017, donc du 13 au 15 juin.Le titre est décrit comme « PVP Monster Hunter » (?) qui sera selon le studio un concept original avec une toute nouvelle équipe, sans que l'on sache encore si le titre maintiendra son orientation F2P annoncé il y a trois ans (les choses ont pu évoluer depuis).RDV donc dans deux semaines pour découvrir tout cela.