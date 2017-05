Mafia III : la deuxième extension dispo

Toujours « livré à 5 millions d'exemplaires » (on ne connaît pas les ventes exactes),poursuit sa carrière auprès de ceux qui y traînent toujours en accueillant sa deuxième extension nommée « La Hache de Guerre ».Au programme, des zones inédites pour New Bordeaux et surtout un détour par la jungle pour mettre fin aux agissements de Connor Aldridge, ancien membre de la CIA que Lincoln connaît très bien depuis le Vietnam. Du nouveau matos sera mis à disposition avec quelques tenus et armes lourdes (ainsi qu'un véhicule à tourelle), en rajoutant de nouvelles missions secondaires où il faudra comme d'habitude tuer tel ou tel.La troisième extension arrivera elle en juillet, probablement suivi en fin d'année voir au-delà de la fameuse édition GOTY qui rassemblera tout cela.