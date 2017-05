Charts Japon (S) : finalement, Ultra Street Fighter II s'en sort plutot bien

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 22 au 28 mai 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Le titre n'est pas volé car effectivement, si le chiffre de 16.400 pourne semble pas flatteur, on pourrait presque parler d'un succès inattendu au regard de son statut de simple portage maquillé, et pire encore quand on le compare à untout neuf qui a démarré à… 46.000 ventes seulement, et n'a jamais dépassé les 100.000 avec le temps.Signalons également quene s'en sort pas trop mal malgré un gros retard sur la version PS Vita disponible depuis des mois (27.000, contre 47.000 à l'époque), et quecontinue sa lente progression pour atteindre les 600.000 en score cumulé, à deux doigt de rattraper le total desur Wii/GC (640.000).