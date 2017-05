PS VR : présentation de Tiny Trax

La petite team UK derrièrenous annonce aujourd'hui, une nouvelle production à destination exclusive du PlayStation VR, et qui s'apparente clairement à un-like, à ceci près que vous n'aurez plus à vous plaindre sur l'anticipation des courbes puisqu'il sera possible de pouvoir mater les alentours à loisir.On a encore du mal à savoir ce que donnera le jeu en main (et le casque sur la tête) mais les premiers retours ne tarderont pas, le jeu ayant l'intention d'être présent sur le showfloor de l'E3 2017.