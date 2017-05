[Kickstarter] Forsaken Castle financé et daté

C'est en fin de semaine dernière que la campagne Kickstarter des'est achevée, avec succès d'ailleurs puisque sur les quelques 10.000$ souhaités par la petite équipe de Duck Block Games (seulement deux frères aux manettes), le duo a réussi à atteindre environ 35.000$, permettant de certifier l'arrivée de ce petit-like sur PC/Mac/Linux, PS4, One, Switch et PS Vita.Un petit jeu d'action/exploration tout en pixels qui durera une demi-douzaine d'heures et une certaine replay-value grâce à différentes fins et un New Game +.Si tout se passe bien, ce qui n'est jamais garanti avec les projets financés, le titre sortira en octobre 2017 sur toutes les plates-formes indiquées.