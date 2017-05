The Lost Child se montre en images & vidéo

Après le teaser, place au premier (mini) trailer ainsi que quelques visuels pour, la nouvelle production de Takeyasu Sawaki, producteur dequi ne reniera pas son passé puisqu'il sera possible de débloquer un skin du héros avec un DLC offert dans toutes les éditions Day One.On parle donc ici d'un dungeon-RPG qui semble mixer du Experience et du Atlus, dans le premier cas pour le rendu esthétique, dans le second pour la capacité du personnage principal à utiliser le pouvoir des démons mais pas que puisque vous pourrez également asservir anges et anges déchus.Sortie prévue le 24 août au Japon, sur PS4 & Vita.