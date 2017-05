Un deuxième trailer pour Nights of Azure 2

Koei Tecmo propose un nouveau trailer accompagné de quelques visuels pour, suite toujours signée Gust qui arrivera le 31 août sur les terres japonaises, sur PlayStation 4 et PS Vita.Une version Switch est également au programme (non datée pour le moment) et les trois versions ont déjà signé pour l'occident, mais là encore sans précision concernant la période sélectionnée par l'éditeur.