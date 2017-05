Outcast Second Contact : nouveau trailer

BigBen Interactive et Appel Studio commencent à accélérer la communication autour deavec une série de vidéos permettant de présenter le monde dans lequel vous allez évoluer au coeur de ce remake.La première vidéo s'attarde donc sur Ranzaar, territoire qui marque le point de départ de l'aventure et où résident un siège de rebelles.arrivera en fin d'année sur PC, PS4 & One.