Phantom Trigger également sur Switch

Décidément, la petite équipe de Bread Team (deux employés seulement) semble apprécier la Switch puisque, après, la dernière de Nintendo sera la seule console à accueillir le futur, en plus de la version Steam bien évidemment.Un rogue-like prévu pour cet été avec plusieurs fins au programme, et une certaine nervosité comme vous pouvez le voir avec le trailer ci-dessous.A ce propos, on en profite pour signaler que le patch Switch dene tardera plus à arriver : il fera 800mo selon l'équipe, sachant que le retard était justement dû à un besoin d'optimisation vu que la mise à jour était jugée beaucoup trop volumineuse (donc probablement de base au dessus du giga).