Dead Alliance : un trailer, une date et un prix

Parce qu'il n'y a pas de raison que les zombies retournent soudainement dans leurs tombes, Maximum Games met un peu en avant son, titre ayant donc pour thème l'apocalypse et les « rôdeurs » mais dans un style différent puisque l'équipe de développement tentera la qualité là oùa échoué : du PVP mais avec des zombies au milieu.Plusieurs modes de jeu sont annoncés (Deathmatch, Team Deathmatch, Capture de Zone) en rajoutant un classique mode survie qui sera d'ailleurs praticable en solo.Sortie prévue le 29 août sur PC, PS4 & One, pour 39,99€ (boîte et dématérialisé).