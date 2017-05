Injustice 2 : présentation Red Hood

Le premier pack de personnages supplémentaires pourarrivera quelque part en juin sur PlayStation 4 et Xbox One, incluant Red Hood, Starfire mais également Sub-Zero qui viendra nous faire un petit coucou deux ans aprèsDes trois, c'est donc Red Hood qui débute le bal des présentations avec le trailer ci-dessous.Le Season Pass, nommé « Pack Ultimate », coûte 39,99€ et vous donnera accès à trois packs de combattants (9 persos en tout) ainsi que quelques skins et autres shaders exclusifs pour la customisation.