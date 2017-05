Dragon Quest X : les dates PS4 & Switch (JP)

Toujours dans le cadre de l'event Dragon Quest, Square Enix a enfin précisé ses plans sur les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch de, avec un lancement pour le 17 août sur la première, et le 21 septembre pour la seconde (au Japon dans les deux cas bien évidemment).Pour chacune des consoles, il s'agira du pack « All in One » qui regroupera le contenu de toutes les mises à jour majeures (trois en tout), avec un mois d'accès gratuit puis l'abonnement mensuel obligatoire : 1500 yens sur PS4 (pour 5 comptes) et le choix entre 1000 et 1500 yens sur Switch (pour 3 ou 5 comptes). Une bêta sera lancée simultanément du 19 juillet au 10 août.En voici enfin un petit aperçu vidéo pour les deux : de 29:11 à 31:14 (version Switch) et de 31:14 à 33:30 (version PS4).