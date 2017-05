Monster Hunter XX se dévoile sur Switch [UP]

Capcom a comme prévu fait la présentation dedans sa version Switch, premier épisode à voir le jour sur la nouvelle console de Nintendo avec une date de sortie prévue pour le 25 août au Japon. Constructeur et éditeur feront même les choses en grand avec le premier bundle collector pour l'occasion (voir visuel ci-dessous).Une version à l'identique de celle déjà sortie sur 3DS, le 1080p en plus, avec divers features multi : mode coopération en local (un joueur par machine) et en ligne, sachant qu'il sera possible de faire dans ce deuxième cas du cross-play avec les joueurs 3DS.Il sera en outre possible de récupérer ses saves 3DS des épisodes X (Generations) et XX.- Ajout d'une petite pub locale.