FFXII The Zodiac Age : le système Gambit en vidéo

Encore un peu deavec cette fois un détour par le système Gambit, qui (pour ceux qui ne l'ont pas encore fait) est ni plus ni moins qu'un menu pour paramétrer l'IA de vos persos et ses alliés avec une profondeur rarement vue. Avec un minimum de talent, à vous les « joies » du farming en posant juste un pouce sur le stick gauche pendant que la team se charge de nettoyer tout ce qu'il y a à l'écran, en rajoutant que cette édition propose la vitesse accélérée des déplacements et des combats pour aller encore plus vite.Sortie prévue le 11 juillet sur PlayStation 4.