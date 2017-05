Un trailer pour LEGO Marvel Super Heroes 2

Avec un certain retard sur le programme (la présentation était normalement prévue pour mardi),se dévoile enfin au peuple avec un premier trailer et une date de sortie : le 14 novembre 2017 sur PC, PS4 & One. Une version Switch est bien entendu au programme et sortira dans les mêmes eaux (sans plus de précisions) puisque « pendant les fêtes ».Une suite qui nous fera affronter Kang le Conquérant avec toujours des tonnes de personnages dont le quatuor des, l'équipe des(incluant Ant-Man) mais également un rappel que l'homme-araignée a depuis rejoint la troupe et on aura donc droit à Spider-Man, Octopus, le Bouffon Vert, Spider-Man Noir ou encore Spider-Man 2099.