[LEAK] Les jeux PS Plus de juin [LEAK] Les jeux PS Plus de juin

Selon le timing de Sony, la liste des jeux PS Plus du mois de juin ne sera dévoilé que mercredi prochain vu que les titres en questions ne seront téléchargeables qu'à partir du mardi 6.



Mais la branche turque semble avoir vendu la mèche en balançant les deux jeux PS4 et il y a de quoi avoir le sourire (si vous ne les possédez pas encore) avec Killing Floor 2 et surtout Life is Strange, coïncidant avec la récente annonce d'une suite.



A confirmer dans quelques jours.