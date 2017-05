Far Cry 5 : présentation et date de sortie [UP]

Ubisoft vient de balancer son communiqué et c'est donc le 27 février 2018 que sortirasur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec déjà la promesse d'une compatibilité pour les possesseurs de PlayStation 4 Pro et Xbox Scorpio. Un petit DLC sera offert aux premiers possesseurs de la version PS4, que tous les autres pourront néanmoins se procurer en passant par le Ubisoft Club.Donc un épisode qui reste dans un cadre moderne, mais nous emmenant cette fois dans le Montana au coeur d'une campagne jouable seule ou en coopération (contrairement à Primal qui était uniquement solo), avec un scénario qui nous laissera face à un groupuscule religieux un poil extrémiste puisque menant le comté de Hope d'une main de fer en attendant la fin du monde. Le ou les joueurs trouveront alliance parmi quelques résidents du comté pour mettre survivre en ces lieux et mettre fin à tout cela.Parmi les autres infos :- Toujours la présence d'une faune sauvage- Nouveaux véhicules dont des bateaux- Du bon matos comme de coutume (armes à feu, grenades, batte de baseball…)- Retour de l'éditeur de cartes pour la création de missions à partagerRDV à l'E3 2017 pour en voir davantage.- Ajout de quelques artworks et visuels (un poil retouchés)- Il sera possible de créer son propre perso- Possibilité de recruter des alliés IA- Edition Deluxe à 69,99€ (intégrant quelques packs d'items)- Edition GOLD à 89,99€ intégrant le Season Pass.- Edition Steelbook Gold à 99,99€.