Shadow Tactics se date sur PS4 & One

Déjà disponible sur PC, le très bonprépare maintenant son arrivée sur consoles avec une date de sortie annoncée pour le 28 juillet en Europe, sur PlayStation 4 et Xbox One.Un RPG tactique dont le cadre change des habitudes (Japon sous l'ère Edo) et dont on espère que la prise en main à la manette sera une réussite dans le ton deet nonoù l'équipe avait eu un peu de mal sur ce sujet.Si vous souhaitez en savoir davantage sur le produit, on vous invite à retrouver l'avis complet de Sieur Anakaris